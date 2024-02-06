Osmaniye'deki depremzedelerin çocukları Karaçay Konteyner Kenti'nde neşe saçıyor

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan binlerce afetzedeye yuva olan Karaçay Konteyner Kenti'nde, çocuklar neşeli oyunları ve koşuşturmalarıyla hüzünlü havayı dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler konteyner kentte yaşamlarına devam ediyor.

Konteyner kent, parkta ve sokak aralarında oynayan, koşan çocukların cıvıltıları ve kahkahalılarıyla şenleniyor.

Konteyner kentte yaşayan 12 yaşındaki Yiğit Aslan, AA muhabirine, depremde evleri zarar gördüğü için ailesiyle konteyner kentte kalmaya başladıklarını söyledi.

Tatilde veya boş zamanlarında arkadaşlarıyla meydandaki parkta oyunlar oynadıklarını anlatan Aslan, "Parka gelip kaydıraktan kayıyoruz, salıncakta sallanıyoruz, beraber kart oynuyoruz. Kızılay'ın yerinde bileklik yapıyoruz, kütüphaneye gidip kitap okuyoruz. Arkadaşlarımla bir arada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Depremzede Muazzez Bekir ise beşinci sınıfa gittiğini ve 5 kardeşiyle konteynerde kaldıklarını belirtti.

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra alanda veya parkta saklambaç oynadıklarını aktaran Bekir, "Bazen kardeşlerime bakıyorum. Evde canım sıkılınca hemen parka geliyorum, arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz." dedi.

"En büyük moralimiz çocukların mutlu olması"

Konteyner kentte çocuğuyla zaman geçiren anne Semra Gürbüz ise 6 Şubat depreminden sonra her şeye rağmen hayata devam etmeye çalıştıklarını anlattı.

Depremden psikolojik olarak çok etkilendiklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor. Çocukları dışarıya çıkarıyoruz, bizim için de daha iyi oluyor. Bir anne olarak daha çok anlıyorum. Kızım evde korkunca hemen dışarı çıkıyor arkadaşlarıyla oynuyor ve korkusu akılına gelmiyor. Parkta oynayınca mutlu oluyor, bize de iyi geliyor. Kalabalık ortamı görünce daha çok mutlu oluyorlar. Bizim en büyük moralimiz çocukların mutlu olması."