Osmaniye'de yükümlüler okullarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, yürüttükleri bakım, onarım ve boya çalışmalarıyla okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıyor.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek edinmeleri, topluma yeniden kazandırılmaları ve kamu yararına çalışarak cezalarını infaz etmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında yükümlüler, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, yaptığı yazılı açıklamada, yükümlülerin üreterek ve topluma fayda sağlayarak yeniden toplumsal hayata hazırlandığını belirtti.

Yükümlülerin yaz tatili süresince okullarda boya, tadilat, temizlik ve bahçe peyzajı çalışmalarına da katkı sunduğunu ifade eden Kurtaran, okulların yeni eğitim yılına hazırlanması için desteğin eksiksiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kurtaran, denetimli serbestlik uygulamasının, bireyin topluma yeniden kazandırılmasını esas alan önemli bir sistem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yükümlülerimizin emeğinin çocuklarımızın eğitimine, okullarımıza ve kamu yararına dönüşmesi son derece kıymetli. Bu çalışmalarla hem toplumsal sorumluluk bilinci güçleniyor hem de yükümlülerimiz eliyle eğitime kalıcı bir katkı sunuyoruz. Uygulamayla yalnızca okulların fiziki şartlarına katkı sağlanmıyor, kullanılabilir durumdaki kamu malzemeleri yeniden değerlendirilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına da destek olunuyor. En önemlisi ise yükümlülerin emeğinin öğrencilerin eğitim ortamına doğrudan katkıya dönüşmesiyle, sorumluluk ve topluma yeniden kazandırma anlayışı somut bir karşılık buluyor."

Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Cavit Onat da okullarında yükümlüler eliyle gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığına ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.???????

Kaynak: AA