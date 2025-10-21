Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Osmaniye'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Şoför, yolcuları emniyet şeridine çekerek tahliye etti.
Osmaniye'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi yakınlarında 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.
Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, yolcuları da tahliye etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel