Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara ve Puro Ele Geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye'de durdurulan bir yolcu otobüsünde 760 paket kaçak sigara, 394 elektronik sigara ve 350 puro bulundu. Sürücü M.S. gözaltına alındı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün çamurluğundaki gizli bölmede kaçak sigara ve puro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.S. idaresindeki plakası belirlenemeyen yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Aracı inceleyen ekipler, çamurluk kısmındaki gizli bölmede kaçak 760 paket sigara, 394 elektronik sigara ve 350 puro buldu.

Gözaltına alınan M.S, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
