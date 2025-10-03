Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Aslanlı Tüneli içinde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel