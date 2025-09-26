Osmaniye'de Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda K.A. idaresindeki 17 RS 198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Kayıklık'a çarptı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kayıklık, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel