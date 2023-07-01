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Osmaniye'de Yarbaşı beldesinde orman yangını çıktı

Osmaniye'de Yarbaşı beldesinde orman yangını çıktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dekar alan zarar gördü.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yarbaşı beldesinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 25 orman işçisi ve 13 gönüllü müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Güncel

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