Osmaniye'de Yarbaşı beldesinde orman yangını çıktı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yarbaşı beldesinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 25 orman işçisi ve 13 gönüllü müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.