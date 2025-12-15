Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Alibeyli köyünde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alibeyli köyünde plakaları öğrenilemeyen Ali Ö. (48) idaresindeki otomobil ile Mahir G'nin (19) kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mahir G. ve yanındaki A.N.G. (15) ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel