Haberler

Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Süleyman ve Sevde Körkü çiftiyle 77 yaşındaki Mehmet Toy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bebekleri ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman (26) ve Sevde Körkü (26) çifti ile Mehmet Toy (77), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Düziçi- Osmaniye kara yolu Kayalı köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçip 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta bulunan Süleyman ve Sevde Körkü çifti ile otomobildeki Mehmet Toy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan, çiftin 1 aylık bebekleri Bahar ile Z.K. (48) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Süleyman-Sevde Körkü çifti ile Mehmet Toy'un cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Körkü çifti Düziçi Asri Mezarlığı'nda, Toy ise Yarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
title