Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

OSMANİYE'de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman (26) ve Sevde Körkü (26) çifti ile Mehmet Toy (77), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Düziçi- Osmaniye kara yolu Kayalı köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçip 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta bulunan Süleyman ve Sevde Körkü çifti ile otomobildeki Mehmet Toy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan, çiftin 1 aylık bebekleri Bahar ile Z.K. (48) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Süleyman-Sevde Körkü çifti ile Mehmet Toy'un cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Körkü çifti Düziçi Asri Mezarlığı'nda, Toy ise Yarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.