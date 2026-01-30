Haberler

Otomobil, refüje ve bir otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobilin refüje çarpıp başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, önce refüje, ardından da başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, önce refüje, ardından da aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

