Haberler

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Kadirli- Andırın kara yolu Kayasuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Muhammed Ö. yönetimindeki 33 YRS 29 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk F. idaresindeki 80 ADL 350 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kutlu Furkan Ö., Rahime F., Berkay F., Berkcan F. ve Eymen F., sıkıştıkları yerden itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Berkay F. (14), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

