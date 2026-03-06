Haberler

Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de trafik kazalarında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda E.M. idaresindeki otomobil ile B.B'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle B.B'nin kullandığı otomobilde bulunan A.A.B. (3) ve A.B. (2) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana gelen kazada da S.D. idaresindeki otomobil ile F.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleriyle otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var