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Osmaniye'de tır kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

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Osmaniye'de Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; cansız beden Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Canip Özkan (59) idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle tırda sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan'ın cansız bedeni incelemenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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