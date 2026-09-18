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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.A'nın (39) terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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