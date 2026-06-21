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Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda SIM kart, cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine GSM hattı çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hatları telefon dolandırıcılığında kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalandı.

Adreslerde 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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