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Osmaniye'de tanker ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

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Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Atatürk Caddesi ile Akyar köyü yolunun kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tanker ile otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
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