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Osmaniye'de sürücüler itfaiyeye fermuar sistemiyle yol verdi

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Osmaniye'de yangın ihbarına giden itfaiye aracına, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler fermuar sistemi oluşturarak yol verdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de yangın ihbarına gitmek üzere yola çıkan itfaiye aracına, kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak yol vermesi araç kamerasına yansıdı.

Olay, Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Akyar Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine istasyondan çıkış yapan itfaiye ekipleri, Adana istikametine seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışığa denk geldi. Bu sırada ışıkta bekleyen sürücüler, siren sesini duyar duymaz araçlarını kontrollü şekilde sağa ve sola yanaştırarak fermuar sistemi oluşturdu. Acil müdahale aracına açılan koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, beklemeden kavşağı geçerek olay yerine hareket etti. Sürücülerin itfaiye aracına yol verdiği anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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