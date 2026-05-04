Osmaniye'de su kuyusuna düşen tilkiyi itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bahadırlı köyünde içme suyu için açılan kuyuya bir tilkinin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, halatla indikleri kuyudaki tilkiyi çıkardı.
Tilki, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.
Kaynak: AA / Menderes Özat