Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü. Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı