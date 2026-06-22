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Osmaniye'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Osmaniye'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Osmaniye'de Bayram Güloğlugil, sokakta tartıştığı Ökkeş G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

OSMANİYE'de Bayram Güloğlugil (66), sokak ortasında tartıştığı Ökkeş G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş G. ve Bayram Güloğlugil, iddiaya göre sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ökkeş G., cebinden çıkardığı bıçakla Güloğlugil'e saldırdı. Güloğlugil, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ökkeş ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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