Haberler

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olarak ulaşımda aksamalara yol açtı. Belediye ve itfaiye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
