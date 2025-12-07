Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Kadirli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, Kadirli Offroad Kulübü üyelerinin dikkatli müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olay, sürücünün ihbarı ile itfaiye ekiplerinin de katılımıyla kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kadirli Offroad Kulübü üyelerinin sürücüyü uyarmasıyla söndürüldü.
01 AGC 15 plakalı otomobilin alt kısmı, Kadirli-Andırın kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçtikleri esnada durumu fark eden Kadirli Offroad Kulübü üyeleri, korna çalarak otomobilin sürücüsünü uyardı.
Durdurduğu araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Olay anı, kulüp üyesinin araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel