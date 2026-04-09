Osmaniye'deki selde hayatını kaybeden Hüseyin Kul'un cenazesi defnedildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'daki selde hayatını kaybeden Hüseyin Kul'un cenazesi, Tozlu köyü mezarlığında kılınan namaz sonrası defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.

Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu selde sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Hüseyin Kul'un cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Kul'un cenazesi, Tozlu köyü mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine Kul'un ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'da etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı.

Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
