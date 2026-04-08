Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapılan otomobildeki 2 kişi öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu otomobilde mahsur kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sel sularının yükselmesiyle otomobilde mahsur kalan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı için başlatılan kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Su taşkının yaşandığı bölgede, ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),
