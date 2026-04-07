SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Savrun Çayı'nın taşması sonucu bir otomobilde mahsur kalan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgeye gelen yetkililer, durumu yerinde takip ediyor.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA 2 KİŞİ MAHSUR KALDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin kırsal kesiminde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 33 VFS 22 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi, Savrun Mahallesi'ndeki Mehmet Can Caddesi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasının bahçesine sığındı. Sel sularının yükselmesiyle otomobilde bulunan Osman Kocaman ve Fatih Ambarcı, araçta mahsur kaldı. Suya gömülen araçtaki 2 kişi için belediye ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
