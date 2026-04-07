Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi'nin taşması sonucu iki kişi selde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen AFAD ve diğer ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle oluşan selde bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

İhbarlar üzerine bölgeye AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Otoparka sürüklenen bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ilçeye giderek sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

Ekiplerin çalışmalarını takip eden Vali Serdengeçti, gazetecilere, Kadirli ilçesinde Bülbül Deresi'nin saat 20.00'de şiddetli yağışla taştığını ve sular altında kalan yerlerin olduğunu söyledi.

Taşkınla ilgili bilgi veren Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Bu lokasyonlardan birinde de belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü Birimi ve Öğretmenevi lokasyonunda otoparkın içerisinde 2 vatandaşımız vefat etti. Araç çıkarıldı. Sel, taşkın ihbarıyla birlikte tüm birimlerimiz koordinasyonla AFAD, DSİ, jandarma ve emniyet birimlerimiz, belediyemiz, itfaiyemiz 550 personel ve 150'nin üzerinde makine ekipmanla vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliğini sağlamak, sonra maddi tahribatın ortadan kaldırılmasıyla ilgili canhıraş bir çalışma içerisine girildi. Birçok vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef bu arada da 2 vatandaşımız sele kapılarak otoparkın içerisinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bahçesinde araç içerisinde vefat etti. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Menderes Özat
