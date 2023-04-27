Osmaniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Dudu Derman yönetimindeki 80 LH 187 plakalı otomobil, Kadirli- Adana kara yolunun Kurukandak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel