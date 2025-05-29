Osmaniye'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Osmaniye'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu
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Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su baskınlarıyla karşılaştı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapatıldı, belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Biriken su nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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