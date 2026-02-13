Haberler

Osmaniye'de Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı hastalar evlerinden itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Kadirli ilçesinde, gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taştı. Bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
