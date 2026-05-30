Osmaniye'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması başlatıldı

Osmaniye'nin Düziçi ve Bahçe ilçelerinde sağanaktan etkilenen alanlarda ekipler tarafından temizlik çalışması yürütülüyor.

İki ilçede dün etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören alanlarda belediyenin yanı sıra İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerince temizlik ve onarım çalışması yapılıyor.

Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Osmaniye Valiliğinin açıklamasında, sağanaktan etkilenen bölgelerde 52 araç ve 336 personelle çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü Deresi taşmış, bazı ev ve bahçeleri su basmıştı. Bahçe ilçesinde de sağanak nedeniyle Yeşilyurt Mahallesi'nde heyelan meydana gelmiş, bazı araçlar dere yatağına devrilmişti.