Osmaniye'de 4 ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
İncelemede Kalaşnikof piyade tüfeği, otomatik tüfek, otomatik tabanca ile tabanca bulan ekipler, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner