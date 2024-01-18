Osmaniye'de Polis Memuru Haciz İşlemi Sırasında Yaralandı

OSMANİYE'de, icna memurlarıyla haciz işlemine giden polis memuru M.K. (34), iş yeri sahipleriyle çıkan arbedede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine haciz işlemi için giden icra memurları ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede çıktı. Arbede sırasında, haciz memurlarına eşlik eden polis memuru M.K. gruptakilerden birinin açtığı ateşte bacağından vurularak yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.