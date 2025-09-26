Haberler

Osmaniye'de Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Akyar Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine kontrol altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de yerleşim yerinin yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

Merkez Akyar Mahallesi TOKİ 2'nci Etap konutlarının karşısında ormandan saat 17.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale ile yangın büyümeden saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

