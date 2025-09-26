Osmaniye'de Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı

OSMANİYE'de yerleşim yerinin yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

Merkez Akyar Mahallesi TOKİ 2'nci Etap konutlarının karşısında ormandan saat 17.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahale ile yangın büyümeden saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.