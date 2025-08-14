Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personelle karadan müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
