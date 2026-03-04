Haberler

Osmaniye'de orman yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, devrilen elektrik direği nedeniyle başlayan orman yangını büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçenin Gaffarlı köyü Taşköprü mevkisinde saat 11.00 sıralarında elektrik direğinin devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayılarak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.