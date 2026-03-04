Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçenin Gaffarlı köyü Taşköprü mevkisinde saat 11.00 sıralarında elektrik direğinin devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayılarak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı