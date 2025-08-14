Osmaniye'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel