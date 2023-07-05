Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Söğütlügöl köyü sınırlarında başladı ve Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Osmaniye'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Orman yangını, İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü sınırlarında çıktı. Yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı.

Devam eden orman yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmasının aralıksız sürdüğü kaydedildi.