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Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’de orman yangını
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OSMANİYE’de çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

OSMANİYE'de çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 2 uçak, 6 helikopter ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Merkez ilçeye bağlı kırsal Yarpuz Mahallesi Türkü mevkisinde çalılık alanda, saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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