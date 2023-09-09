Osmaniye'de orman yangını (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, 4 helikopter 12 arazöz ve 85 personelin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, 4 helikopter 12 arazöz ve 85 personelin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 20 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel