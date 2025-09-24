Haberler

Osmaniye'de Öğrencilerden Sigara İzmaritlerine Karşı Temizlik Etkinliği

Osmaniye'de öğrenciler, 'Sigara İçme Geleceğimizi Kirletme' etkinliği kapsamında temizlik çalışması yaparak çevre bilincine dikkat çekti. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, çocukların duyarlılığının önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Osmaniye'de öğrenciler, "Sigara İçme Geleceğimizi Kirletme" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı etkinlikte, Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yere atılan sigara izmaritlerini topladı.

Öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Çenet, "Çocuklarımızın sergilediği bu duyarlılık hepimize örnek olmalı. Sigara yalnızca içen kişiye değil, çevresine ve doğaya da zarar veriyor. Geleceğimizi korumak için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
