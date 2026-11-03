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Osmaniye'de motosiklet kazasında ölen Astsubay Ali Candan Ağlasun'da defnedildi

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Osmaniye’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden, Burdur’un Ağlasun ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Candan (25), Ağlasun’da defnedildi. Cenaze törenine belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

OSMANİYE'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden, Burdur'un Ağlasun ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Candan (25), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Astsubay Kıdemli Çavuk Ali Candan'ın cenazesi, gece saatlerinde memleketi Ağlasun'a getirildi. Astsubay Candan'ın cenazesi, ilk olarak babası Sefa Candan'ın Bala Mahallesi Samancılar Sokak'taki evinin önüne götürülerek helallik alındı. Ardından Merkez Kemaleddin Camisi'ne getirilen Astsubay Candan için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş ile askeri tören mangası katıldı. Cenaze namazını Burdur İl Müftüsü Paşa Bektaş ile Ağlasun İlçe Müftüsü İsmail Sofoğlu kıldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2021 yılında astsubay olarak göreve başladığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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