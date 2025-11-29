Osmaniye'de Minibüsle Fazla Tarım İşçisi Taşındı
İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla, il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Denetimde durdurulan 15 kişilik minibüste, 30 tarım işçisi olduğu belirlendi. Kapasitesinin 2 katı yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne gerekli idari işlemler uygulandı, araç ise trafikten menedildi. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilip, alternatif araçlarla taşınmaları sağlandığı belirtildi.
Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,