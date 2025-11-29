Haberler

Osmaniye'de Minibüsle Fazla Tarım İşçisi Taşındı

Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma, kapasitesinin iki katı tarım işçisi taşıyan minibüsü durdurarak sürücüye idari işlem uyguladı ve aracı trafikten men etti. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

OSMANİYE'de, jandarma ekipleri tarafından durdurulan 15 kişilik minibüsten 30 tarım işçisi çıktı. Sürücüye idari işlem uygulandı, araç trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla, il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Denetimde durdurulan 15 kişilik minibüste, 30 tarım işçisi olduğu belirlendi. Kapasitesinin 2 katı yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne gerekli idari işlemler uygulandı, araç ise trafikten menedildi. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilip, alternatif araçlarla taşınmaları sağlandığı belirtildi.

Haberler.com
