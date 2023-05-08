Osmaniye'de minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Çiçeklidere köyü yakınlarında Mehmet Büyükaslan yönetimindeki 80 LR 887 plakalı beton mikseri ile Erdoğan Alasırt'ın kullandığı 80 ADY 670 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 7 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel