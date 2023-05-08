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Osmaniye'de minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Osmaniye'de minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Çiçeklidere köyü yakınlarında Mehmet Büyükaslan yönetimindeki 80 LR 887 plakalı beton mikseri ile Erdoğan Alasırt'ın kullandığı 80 ADY 670 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 7 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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