Haberler

Osmaniye'de kazaya karışan minibüsün kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de kazaya karışan minibüsün kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu savrulan araç yol kenarındaki kıraathaneye girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kazaya karışan minibüsün yol kenarındaki kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Hazım P. idaresindeki 01 RH 312 plakalı minibüs, Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde İbrahim E. idaresindeki 80 ADC 893 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan İbrahim E. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kıraathanedeki Orhan İncirbölen, Hasan Kızık, İspir Gürlek ve Fatih Atılgan yaralandı.

Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan İncirbölen, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü olayla ilgili minibüs sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor