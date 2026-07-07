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Osmaniye'de mazgala düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Osmaniye'de yol kenarındaki mazgala düşen kedi yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından yavru kedi doğaya salındı.

Osmaniye'de yol kenarındaki mazgala düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki mazgaldan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, mazgal üzerindeki beton kapağı kaldırarak yavru kediyi kurtardı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kedi yavrusu doğaya salındı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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