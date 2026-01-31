Haberler

Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma anı kamerada

Düziçi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine ve karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybeden otomobilin önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 HK 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin savrularak aydınlatma direğine ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
