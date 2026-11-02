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Osmaniye'de kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı

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Osmaniye'de gece saatlerinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpıp devrildi; sürücü hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'de kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü A.C. hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. A.C. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü A.C. ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.C.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.C.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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