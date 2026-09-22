Osmaniye'de KGYS'den belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne 626 bin 348 lira ceza kesildi

Osmaniye'de KGYS'den belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne 626 bin 348 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye'de KGYS kameralarından yolda yarış yaptıkları belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne toplam 626 bin 348 lira ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konulurken, diğerinin ehliyeti ömür boyu iptal edildi.
Osmaniye'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yolda yarış yaptıkları tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 626 bin 348 lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, yolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsü belirlendi.
İki sürücüye toplam 626 bin 348 lira ceza kesilirken, sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konuldu, diğerinin ehliyeti ise ömür boyu iptal edildi.
Kaynak: AA