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Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
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Osmaniye'de besici Efe Gönül'ün yeni satın aldığı keçinin sağ kulağında boynuz çıkması görenleri şaşırttı. Veteriner, nadir görülen bu durumun genetik anomali kaynaklı olabileceğini belirtti.

OSMANİYE'de besicilik yapan Efe Gönül'ün (24) yeni satın aldığı keçinin sağ kulağından çıkan boynuz, görenleri şaşırttı. Daha önce birçok sıra dışı doğum ve hayvan gördüğünü söyleyen Gönül, "Bu zamana kadar kulağında boynuz çıkan keçiyi ilk defa görüyorum" dedi.

Kentte hayvancılık yapan Efe Gönül, sabah saatlerinde hayvanlarına yem verdiği sırada kısa süre önce satın aldığı keçinin sağ kulağında boynuz bulunduğunu fark etti. Keçiyi dikkatle inceleyen Gönül, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce dört boynuzlu, alnının ortasında boynuz bulunan, beş bacaklı ve çift başlı doğan hayvanlar gördüğünü belirten Gönül, kulağında boynuz çıkan bir keçiyle ise ilk kez karşılaştığını söyledi. Gönül, "Ömrümde ilk kez böyle bir şey gördüm. Açıkçası ben de şaşırdım. Keçimizi de satmayı düşünüyoruz. Almak isteyen olursa veririz. Antika bir keçi" diye konuştu.

UZMANINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç, "Keçilerde kulak bölgesinden boynuz benzeri bir yapının gelişmesi son derece nadir görülen bir durumdur. Çoğu zaman embriyonik gelişim sırasında boynuz dokusunu oluşturan hücrelerin normal yerleşiminin dışında gelişmesi, doğumsal gelişim anomalileri, genetik yatkınlık veya erken dönemde meydana gelen doku farklılaşmalarıyla oluşmaktadır. Daha nadir olarak travma ya da kronik doku irritasyonunun da bu tür oluşumların gelişiminde rol oynayabilir. Hayvanın genel sağlığı iyi olsa bile boynuz benzeri bu yapılar büyüdükçe yaralanma, kanama ve enfeksiyon riski oluşturabilir. Bu nedenle benzer durumlarla karşılaşan yetiştiricilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine mutlaka bir veteriner hekime başvurmaları gerekir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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