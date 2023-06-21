Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi sulama göletinde bulundu

Osmaniye'de iki gündür aranan Hakan Ergan'ın, evinin 15 kilometre uzağındaki sulama göletinde cesedi bulundu. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyündeki evinden iki gün önce ayrılan Hakan Ergan, geri dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya bilgi verildi.