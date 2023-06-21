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Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi sulama göletinde bulundu

Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi sulama göletinde bulundu

Güncel Haberler

Osmaniye'de iki gündür aranan Hakan Ergan'ın, evinin 15 kilometre uzağındaki sulama göletinde cesedi bulundu. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyündeki evinden iki gün önce ayrılan Hakan Ergan, geri dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya bilgi verildi.

Osmaniye'de iki gündür aranan Hakan Ergan'ın, evinin 15 kilometre uzağındaki sulama göletinde cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyündeki evinden iki gün önce ayrılan Hakan Ergan, geri dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya bilgi verildi.

Yapılan aramalarda Ergan'ın, evinden 15 kilometre uzaktaki Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki sulama göletinde cesedine ulaşıldı.

Ergan'ın cesedi, Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Hakan Ergan Kırmıtlı Osmaniye Adana Güncel Haberler

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